HOME NEWS MEGAPOLITAN

KAI Daop 1 Jakarta Tutup Sejumlah Perlintasan Liar

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Rabu, 06 Mei 2026 |10:05 WIB
KAI Daop 1 Jakarta Tutup Sejumlah Perlintasan Liar
JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (KAI) (Persero) Daerah Operasi (Daop) 1 Jakarta menutup sejumlah perlintasan sebidang liar yang dinilai rawan kecelakaan. Langkah ini merupakan bagian dari program Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang dilaksanakan secara kolaboratif bersama KAI dan pemerintah daerah.

1. Tutup Perlintasan

Penutupan perlintasan liar sebagai upaya pengendalian risiko di jalur rel, khususnya pada titik-titik yang tidak memiliki sistem pengamanan memadai.

Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta, Franoto Wibowo, menjelaskan keberadaan perlintasan liar menjadi salah satu titik rawan dalam operasional perkeretaapian.

“Perlintasan liar umumnya tidak dilengkapi rambu, sinyal, maupun sistem pengamanan yang memadai. Kondisi ini sangat berisiko terhadap keselamatan perjalanan kereta api maupun masyarakat. Oleh karena itu, penutupan menjadi langkah preventif yang terus kami lakukan bersama para pemangku kepentingan,” ujar Franoto, Rabu (6/5/2026).

Ia menyebutkan, keselamatan merupakan prioritas utama dalam setiap operasional perkeretaapian, sehingga sinergi lintas sektor menjadi kunci dalam menekan potensi risiko di perlintasan sebidang.

“Kami secara konsisten melakukan identifikasi titik rawan dan berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan serta pemerintah daerah untuk melakukan penutupan perlintasan liar. Ini merupakan bagian dari komitmen bersama dalam menghadirkan perjalanan kereta api yang selamat, aman, dan andal,” katanya.

Beberapa titik perlintasan liar yang telah ditutup sepanjang tahun 2026 antara lain:
• Pada 6 Maret 2026 di KM 58+5/6 lintas Tigaraksa–Cikoya, wilayah Kabupaten di Provinsi Banten
• Pada 29 April 2026 di KM 42+3/4 lintas Parung Panjang–Cilejit, wilayah Kabupaten di Provinsi Jawa Barat
• Pada 30 April 2026 di KM 58+3/4 lintas Sukabumi–Gandasoli, wilayah Kota di Provinsi Jawa Barat

 

Berapa Gaji Petugas Announcer dan Penjaga Loket Tiket KAI? Segini Kisarannya
KAI Ganti Nama Argo Bromo Anggrek Jadi KA Anggrek Mulai 9 Mei 2026
Kenapa Banyak Batu Kerikil di Rel Kereta Api? Ini Alasannya
84 Korban Kecelakaan Kereta di Bekasi Timur Sudah Pulang, 17 Masih Dirawat
Berapa Gaji Masinis, Asisten Masinis, Kondektur dan Penjaga Palang Pintu Kereta Api? Ini Kisarannya
Libur Panjang May Day, KAI Daop 1 Jakarta Layani 294.137 Penumpang
