Libur Panjang May Day, KAI Daop 1 Jakarta Layani 294.137 Penumpang

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Selasa, 05 Mei 2026 |03:03 WIB
Kereta (Foto: Ilustrasi/Dok KAI)
JAKARTA — PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 1 Jakarta mencatat tingginya mobilitas masyarakat selama libur panjang Hari Buruh Internasional (May Day) pada 30 April hingga 4 Mei 2026. Total sebanyak 294.137 penumpang dilayani, terdiri dari 148.878 pelanggan berangkat dan 145.259 pelanggan tiba.

Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta Franoto Wibowo menyampaikan seluruh layanan selama periode libur panjang berjalan dengan baik.

“Kepercayaan masyarakat menjadi motivasi bagi kami untuk terus menjaga kualitas layanan. KAI berkomitmen menghadirkan perjalanan yang selamat, aman, dan nyaman, sekaligus mendukung konektivitas antarwilayah,” ujarnya, Senin (4/5/2026).

Ia merinci, puncak arus keberangkatan terjadi pada 30 April 2026 dengan 37.142 pelanggan, disusul 1 Mei 2026 sebanyak 34.707 pelanggan. Sementara itu, arus balik mulai terlihat pada 3 Mei 2026 dengan 37.040 pelanggan tiba dan berlanjut pada 4 Mei 2026 sebanyak 34.661 pelanggan.

Pergerakan ini menunjukkan pola mobilitas yang terdistribusi sepanjang periode libur panjang. Dari sisi layanan, pelanggan yang berangkat didominasi kelas ekonomi komersial sebanyak 63.137 pelanggan, diikuti kelas eksekutif 56.350 pelanggan, serta ekonomi PSO sebanyak 19.164 pelanggan. Komposisi tersebut mencerminkan kereta api sebagai moda transportasi yang inklusif bagi berbagai lapisan masyarakat.

