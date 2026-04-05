Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Long Weekend Berakhir, Kendaraan Padati Arus Balik Arah Jabodetabek

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Minggu, 05 April 2026 |17:25 WIB
Long Weekend Berakhir, Kendaraan Padati Arus Balik Arah Jabodetabek
Jalan tol (Foto: Ilustrasi/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Jasa Marga mencatat peningkatan volume lalu lintas arus libur panjang Wafat Yesus Kristus dan Kebangkitan Yesus Kristus (Paskah) menuju Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) dan Jawa Barat. Peningkatan terpantau terjadi dari berbagai arah, baik dari Cikampek, Puncak Bogor, maupun Rancaekek, Jawa Barat.

"Total sebanyak 119.809 kendaraan atau meningkat 13,10% dibanding volume lalu lintas transaksi normal yaitu 105.933 kendaraan yang kembali menuju Jabodetabek melalui tiga Gerbang Tol (GT)," kata Senior General Manager Jasamarga Metropolitan Tollroad Regional Division Plaza Tol Cililitan Jakarta, Widiyatmiko Nursejati, Minggu (5/4/2026).

Volume lalu lintas transaksi di GT Halim arah Jakarta mengalami kenaikan, tercatat sebanyak 61.573 kendaraan melintas atau meningkat 4,35% terhadap lalu lintas transaksi normal sebanyak 59.005 kendaraan.

Kemudian, lalu lintas transaksi di GT Cikunir 6 arah Jakarta tercatat sebanyak 11.985 kendaraan melintas atau meningkat 43,50% dibanding lalu lintas transaksi normal sebanyak 8.352 kendaraan.

Peningkatan volume lalu lintas transaksi di GT Ciawi 2 arah Jakarta tercatat sebanyak 46.251 kendaraan, naik 19,90% terhadap lalu lintas transaksi normal sebanyak 38.576 kendaraan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Libur Paskah, KAI Daop 1 Angkut 30 Ribu Penumpang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement