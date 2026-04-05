Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jasa Marga Catat 352 Ribu Kendaraan Tinggalkan Jabotabek pada Libur Paskah 2026

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Minggu, 05 April 2026 |00:05 WIB
Jasa Marga Catat 352 Ribu Kendaraan Tinggalkan Jabotabek pada Libur Paskah 2026
Libur Paskah (foto: Jasa Marga)
A
A
A

JAKARTA - PT Jasa Marga (Persero) Tbk mencatat 352.578 kendaraan meninggalkan wilayah Jabotabek pada libur Wafat Yesus Kristus dan Kebangkitan Yesus Kristus (Paskah) periode Kamis–Jumat, 2–3 April 2026. Jumlah ini mengalami kenaikan 16,74% dibandingkan lalu lintas normal sebanyak 302.016 kendaraan.

"Angka tersebut merupakan angka kumulatif arus lalu lintas (lalin) melalui empat Gerbang Tol (GT) utama, yaitu GT Cikupa (arah Merak), GT Ciawi (arah Puncak), GT Cikampek Utama (arah Trans Jawa), dan GT Kalihurip Utama (arah Bandung)," kata Direktur Utama Jasa Marga, Rivan A. Purwantono, Sabtu (4/4/2026).

Rivan menyampaikan, pihaknya telah memastikan kesiapan layanan operasional jalan tol Jasa Marga Group pada periode libur Paskah ini berjalan optimal. Untuk itu, PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) memberlakukan rekayasa lalu lintas contraflow di Jalan Tol Jakarta–Cikampek atas diskresi Kepolisian pada Jumat (3/4/2026).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Paskah Jasa Marga Libur Paskah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement