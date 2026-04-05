Jasa Marga Catat 352 Ribu Kendaraan Tinggalkan Jabotabek pada Libur Paskah 2026

JAKARTA - PT Jasa Marga (Persero) Tbk mencatat 352.578 kendaraan meninggalkan wilayah Jabotabek pada libur Wafat Yesus Kristus dan Kebangkitan Yesus Kristus (Paskah) periode Kamis–Jumat, 2–3 April 2026. Jumlah ini mengalami kenaikan 16,74% dibandingkan lalu lintas normal sebanyak 302.016 kendaraan.

"Angka tersebut merupakan angka kumulatif arus lalu lintas (lalin) melalui empat Gerbang Tol (GT) utama, yaitu GT Cikupa (arah Merak), GT Ciawi (arah Puncak), GT Cikampek Utama (arah Trans Jawa), dan GT Kalihurip Utama (arah Bandung)," kata Direktur Utama Jasa Marga, Rivan A. Purwantono, Sabtu (4/4/2026).

Rivan menyampaikan, pihaknya telah memastikan kesiapan layanan operasional jalan tol Jasa Marga Group pada periode libur Paskah ini berjalan optimal. Untuk itu, PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) memberlakukan rekayasa lalu lintas contraflow di Jalan Tol Jakarta–Cikampek atas diskresi Kepolisian pada Jumat (3/4/2026).