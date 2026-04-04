Ragunan Bakal Tambah Jadwal Buka hingga Malam Hari di Libur Panjang Paskah

JAKARTA - Humas Taman Margasatwa Ragunan (TMR), Wahyudi Bambang mengatakan, tingginya animo masyarakat mendorong pengelola menambah jam operasional selama libur panjang Paskah. Terlebih, jam buka malam sejatinya telah dilakukan sejak Lebaran 2026 lalu.

"Terkait rencana Ragunan buka pada malam hari, sempat kemarin sudah dibuka setelah Lebaran pertama, Sabtu kemarin. Sekarang Sabtu kedua akan buka lagi malam ini," ujarnya kepada wartawan, Sabtu (4/4/2026).

Menurutnya, program buka malam atau Night at Ragunan Zoo berlangsung pukul 18.00–22.00 WIB, dengan pelayanan loket hingga pukul 21.00 WIB melalui Pintu Masuk Utama dan Pintu Masuk Utara.

Ia menambahkan, ke depan ada rencana pembukaan setiap hari pada malam hari. Namun, hal itu dikhususkan untuk aktivitas olahraga, bukan untuk melihat satwa.

Dia menerangkan, rencana tersebut diambil seiring meningkatnya tren olahraga di kalangan masyarakat, khususnya di fasilitas jogging track kawasan Ragunan sejak dibangun pada 2022. Bahkan, setiap pagi sekitar pukul 06.00 WIB, kawasan tersebut ramai digunakan warga untuk berolahraga.

"Ada rencana kita akan buka setiap hari, kecuali hari Jumat. Kita buka bukan untuk melihat satwa pada hari biasa, tetapi dikhususkan bagi pengunjung yang ingin jogging atau berolahraga. Untuk melihat satwa tetap pada Sabtu atau malam Minggu melalui program Night at Ragunan Zoo," tuturnya.