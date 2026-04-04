HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ragunan Bakal Tambah Jadwal Buka hingga Malam Hari di Libur Panjang Paskah

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Sabtu, 04 April 2026 |15:25 WIB
JAKARTA - Humas Taman Margasatwa Ragunan (TMR), Wahyudi Bambang mengatakan, tingginya animo masyarakat mendorong pengelola menambah jam operasional selama libur panjang Paskah. Terlebih, jam buka malam sejatinya telah dilakukan sejak Lebaran 2026 lalu.

"Terkait rencana Ragunan buka pada malam hari, sempat kemarin sudah dibuka setelah Lebaran pertama, Sabtu kemarin. Sekarang Sabtu kedua akan buka lagi malam ini," ujarnya kepada wartawan, Sabtu (4/4/2026).

Menurutnya, program buka malam atau Night at Ragunan Zoo berlangsung pukul 18.00–22.00 WIB, dengan pelayanan loket hingga pukul 21.00 WIB melalui Pintu Masuk Utama dan Pintu Masuk Utara.

Ia menambahkan, ke depan ada rencana pembukaan setiap hari pada malam hari. Namun, hal itu dikhususkan untuk aktivitas olahraga, bukan untuk melihat satwa.

Dia menerangkan, rencana tersebut diambil seiring meningkatnya tren olahraga di kalangan masyarakat, khususnya di fasilitas jogging track kawasan Ragunan sejak dibangun pada 2022. Bahkan, setiap pagi sekitar pukul 06.00 WIB, kawasan tersebut ramai digunakan warga untuk berolahraga.

"Ada rencana kita akan buka setiap hari, kecuali hari Jumat. Kita buka bukan untuk melihat satwa pada hari biasa, tetapi dikhususkan bagi pengunjung yang ingin jogging atau berolahraga. Untuk melihat satwa tetap pada Sabtu atau malam Minggu melalui program Night at Ragunan Zoo," tuturnya.

 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/04/337/3210600//libur_paskah-vb4e_large.jpg
Jasa Marga Catat 352 Ribu Kendaraan Tinggalkan Jabotabek pada Libur Paskah 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/04/338/3210604//puncak_bogor-Rbtc_large.jpg
Long Weekend, Puluhan Ribu Kendaraan Serbu Wisata Puncak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/04/25/3210562//ragunan-8vQy_large.jpg
Perketat Aturan Nite Zoo, Pengelola Ragunan Bakal Usir Pengganggu Satwa hingga Pelaku Asusila
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/04/338/3210540//pengunjung_ragunan-Mw3o_large.jpg
Libur Panjang Paskah, Taman Margasatwa Ragunan Dipadati 25 Ribu Pengunjung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/04/338/3210533//ragunan-XiPH_large.jpg
Libur Panjang Paskah, Arus Lalu Lintas di Kawasan Ragunan Macet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/04/25/3210509//ragunan-sMJK_large.jpg
Ragunan Siap Tambah Jadwal 'Nite Zoo' Mulai Pekan Depan
