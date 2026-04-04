Libur Panjang Paskah, Arus Lalu Lintas di Kawasan Ragunan Macet

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Sabtu, 04 April 2026 |12:52 WIB
JAKARTA - Kawasan Taman Margasatwa Ragunan (TMR) kerpa ramai pengunjung saat momen libur panjang, tak terkecuali pada libur Paskah pada Sabtu (4/3/2026) ini. Ramainya pengunjung membuat arus lalu lintas di kawasan Ragunan menjadi padat.

Berdasarkan pantauan Okezone siang ini, arus lalu lintas di Jalan Harsono RM, khususnya dari arah Mampang menuju Ragunan tampak padat. Kepadatan terjadi sepanjang 500 menter sejak dari pintu masuk Ragunan, tepatnya dari Pintu Utara hingga ke sekitar Badan Siber dan Sandi Negara RI.

Dari arah sebaliknya, arus lalu lintasnya terpantau ramai. Kepadatan terjadi karena aktivitas pengunjung yang masuk ke dalam Ragunan, baik menggunakan kendaraan ataupun berjalan kaki.

Lalu, banyak pengunjung menyeberang dari arah Pintu Utara, baik menggunakan sepeda motor ataupun berjalan kaki. Petugas keamanan dibantu polisi tampak melakukan pengaturan arus lalu lintas di kawasan yang padat tersebut.

Di pintu masuk kendaraan, terlihat masyarakat tampak mengantre di loket masuk, tepatnya di kawasan Pintu Utara. Begitu juga di area pintu masuk sepeda motor, petugas sampai harus melakukan jemput bola membantu masyarakat yang belum memiliki kartu Jakcard mengantisipasi antrean.

