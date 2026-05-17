HOME NEWS MEGAPOLITAN

Libur Panjang Berakhir, Arus Balik Menuju Jakarta di Sejumlah Tol Melonjak

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Minggu, 17 Mei 2026 |16:24 WIB
Lalu lintas arus balik menuju Jakarta mengalami peningkatan seiring berakhirnya libur panjang (Foto: Jasamarga/Jonathan S)
JAKARTA - Memasuki akhir libur panjang Kenaikan Yesus Kristus pada Sabtu 16 Mei 2026, arus balik kendaraan menuju Jakarta mulai mengalami peningkatan. Pergerakan kendaraan terlihat di sejumlah gerbang tol, terutama dari arah Puncak, Jawa Barat, dan koridor timur menuju Ibu Kota.

Marketing and Communication Department Head Jasa Marga Metropolitan Tollroad Regional, Panji Satriya, mengatakan volume kendaraan menuju Jakarta melalui Gerbang Tol Cikunir 6 dan GT Ciawi 2 meningkat hingga 19,19 persen.

“Arus balik menuju Jakarta melalui sejumlah gerbang tol di wilayah Jabodetabek mulai menunjukkan peningkatan, tercatat sebanyak 55.935 kendaraan menuju Jakarta melalui dua gerbang tol,” kata Panji, Minggu (17/5/2026).

Ia merinci, kendaraan dari Jalan Tol MBZ menuju Jalan Tol JORR melalui GT Cikunir 6 tercatat sebanyak 11.619 kendaraan atau meningkat 39,12 persen dibanding volume normal sebanyak 8.352 kendaraan.

Sementara itu, kendaraan dari arah Puncak dan Bogor menuju Jakarta melalui GT Ciawi 2 tercatat sebanyak 44.316 kendaraan atau meningkat 14,88 persen dibanding lalu lintas normal sebanyak 38.576 kendaraan.

