HOME NEWS MEGAPOLITAN

Awas Macet, Ada Perbaikan Rel Kereta di Bukit Duri

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Minggu, 17 Mei 2026 |10:58 WIB
Perbaikan lintasan kereta di Bukit Duri, Jaksel (Foto: KAI/Yuwantoro Winduajie)
JAKARTA - PT KAI (Persero) Daop 1 Jakarta mengimbau masyarakat untuk sementara menghindari perlintasan sebidang JPL 14 di Jalan Bukit Duri Puteran, Jakarta Selatan. Imbauan ini disampaikan seiring adanya pekerjaan perbaikan geometri jalan rel di lokasi tersebut.

Pengerjaan tersebut merupakan bagian dari upaya peningkatan keselamatan dan keandalan prasarana perkeretaapian agar jalur rel tetap aman dan optimal untuk operasional perjalanan kereta api.

Manager Humas PT KAI (Persero) Daop 1 Jakarta, Franoto Wibowo, menjelaskan perbaikan meliputi penyesuaian elevasi permukaan jalan di sekitar rel, perataan kontur jalan, hingga penyempurnaan konstruksi area perlintasan.

“Perbaikan geometri jalan rel ini dilakukan untuk meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api maupun pengguna jalan yang melintas di perlintasan sebidang. Dengan adanya penyesuaian konstruksi dan elevasi jalan, diharapkan kondisi lintasan menjadi lebih aman, nyaman, dan tidak menimbulkan gangguan terhadap kendaraan yang melintas,” ujar Franoto.

Selama proses pekerjaan berlangsung, kondisi perlintasan masih dalam tahap pemadatan sehingga sebagian area belum dilakukan pengaspalan. Selain itu, material pekerjaan masih berada di sekitar lokasi yang berpotensi menyebabkan perlambatan arus kendaraan.

