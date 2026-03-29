Kemacetan Gerbang Tol saat Musim Mudik Dinilai Bisa Ditekan dengan MLFF

JAKARTA – Kemacetan di gerbang tol kerap terjadi saat arus mudik dan balik Lebaran 2026. Selain tingginya volume kendaraan, masalah saldo e-toll yang tidak mencukupi juga menjadi salah satu penyebab antrean panjang.

Pengamat transportasi Anton Budiharjo menilai teknologi Multi Lane Free Flow (MLFF) dapat menjadi solusi untuk mengatasi kepadatan tersebut, terutama yang disebabkan proses transaksi di gerbang tol.

“Pada sistem konvensional yang berbasis kartu seperti saat ini menggunakan e-toll, kita harus berhenti tap in untuk melakukan transaksi . Sehingga setiap kendaraan memerlukan waktu layanan kurang lebih 4-5 detik dan akan meningkat drastis jika terjadi saldo kurang,“ ujar pengamat dari Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan (PKTJ) Tegal, Sabtu (28/3/2026).

Anton menjelaskan, kekurangan saldo e-money sering memicu intervensi petugas untuk membantu top up, yang pada akhirnya memperpanjang waktu layanan dan memicu antrean.

“Teknologi MLFF mengubah mekanisme tap in ini dengan menerapkan sistem pembayaran nirsentuh dan nir henti. Jadi kendaraan dapat melaju bebas (free flow) tanpa ada hambatan seperti pada metode pembayaran tap in dengan menggunakan e-money,” katanya.