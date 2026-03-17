Awas Macet! Ada Kegiatan Mudik Gratis di Monas, Simak Rekayasa Lalin

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menggelar kegiatan mudik gratis di lapangan Monumen Nasional (Monas) pada hari ini, Selasa (17/3/2026). Guna meminimalisir kemacetan, Dishub DKI Jakarta menyiapkan skema rekayasa lalu lintas.

“Pada Selasa (17/3/2026) akan dilaksanakan kegiatan mudik gratis Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 2026 di kawasan Monumen Nasional,” demikian keterangan yang disampaikan di akun resmi @dishubdkijakarta.

Dalam keterangan yang disampaikan, kegiatan tersebut dimulai sejak pukul 03.00–09.00 WIB. Kegiatan mudik gratis ini juga akan menggunakan dua pintu utama silang Monas.

“Pintu silang timur laut (Taman Pandang–Istana Negara) akan digunakan untuk akses keluar dan masuk tamu undangan VVIP dan sebagai jalur keluar bus mudik gratis,” ujarnya.

“Pintu silang tenggara (Gambir) akan digunakan untuk drop-off dan akses masuk masyarakat peserta mudik gratis Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 2026,” sambungnya.

Sebab itu, Dishub DKI Jakarta menyiapkan rute alternatif di sekitar kawasan Monumen Nasional (Monas).

“Diimbau kepada pengguna jalan yang tidak mempunyai kepentingan menuju kawasan Monumen Nasional untuk menghindari kawasan Monumen Nasional dengan rute alternatif. Rute alternatif bersifat situasional,” jelasnya.