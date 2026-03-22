Tol Japek Padat di Hari Kedua Lebaran, Contraflow Diberlakukan di KM 47-65

JAKARTA - Memasuki hari kedua Lebaran 2026, volume lalu lintas di ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek (Japek) terpantau mengalami peningkatan signifikan. Merespons kondisi tersebut, PT Jasa Marga (Persero), atas diskresi kepolisian, resmi memberlakukan rekayasa lalu lintas berupa sistem contraflow pada Minggu (22/3/2026) siang.

Berdasarkan informasi resmi dari Jasa Marga pada pukul 11.16 WIB, lajur contraflow mulai diterapkan dari titik Karawang Barat KM 47+200 hingga Dawuan KM 65.

"11.16 WIB #Tol_Japek Karawang Barat KM 47+200 - Dawuan KM 65 diberlakukan lajur contraflow/kanan, harap tertib di antrean," tulis keterangan resmi Jasa Marga lewat media sosial X resminya.

Rekayasa ini bertujuan untuk memecah kepadatan kendaraan yang menuju arah Cikampek/Trans Jawa, yang diprediksi merupakan campuran antara silaturahmi lokal dan masyarakat yang baru memulai perjalanan mudik setelah hari raya.

Selain untuk arah Cikampek, Jasa Marga juga memberikan peringatan bagi pengendara yang melaju dari arah sebaliknya (Dawuan menuju Jakarta). Para pengemudi diminta waspada karena lajur kanan (lajur cepat) arah Jakarta digunakan untuk arus kendaraan contraflow.

"Hati-hati di Dawuan KM 65-Karawang Barat KM 47+200 ada lajur contraflow dari arah Karawang Barat di lajur kanan," lanjut Jasa Marga.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.