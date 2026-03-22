Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tol Japek Padat di Hari Kedua Lebaran, Contraflow Diberlakukan di KM 47-65

Binti Mufarida , Jurnalis-Minggu, 22 Maret 2026 |12:01 WIB
Tol Jakarta-Cikampek (Foto: Ilustrasi/Refi Sandi)
A
A
A

JAKARTA - Memasuki hari kedua Lebaran 2026, volume lalu lintas di ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek (Japek) terpantau mengalami peningkatan signifikan. Merespons kondisi tersebut, PT Jasa Marga (Persero), atas diskresi kepolisian, resmi memberlakukan rekayasa lalu lintas berupa sistem contraflow pada Minggu (22/3/2026) siang.

Berdasarkan informasi resmi dari Jasa Marga pada pukul 11.16 WIB, lajur contraflow mulai diterapkan dari titik Karawang Barat KM 47+200 hingga Dawuan KM 65.

"11.16 WIB #Tol_Japek Karawang Barat KM 47+200 - Dawuan KM 65 diberlakukan lajur contraflow/kanan, harap tertib di antrean," tulis keterangan resmi Jasa Marga lewat media sosial X resminya.

Rekayasa ini bertujuan untuk memecah kepadatan kendaraan yang menuju arah Cikampek/Trans Jawa, yang diprediksi merupakan campuran antara silaturahmi lokal dan masyarakat yang baru memulai perjalanan mudik setelah hari raya.

Selain untuk arah Cikampek, Jasa Marga juga memberikan peringatan bagi pengendara yang melaju dari arah sebaliknya (Dawuan menuju Jakarta). Para pengemudi diminta waspada karena lajur kanan (lajur cepat) arah Jakarta digunakan untuk arus kendaraan contraflow.

"Hati-hati di Dawuan KM 65-Karawang Barat KM 47+200 ada lajur contraflow dari arah Karawang Barat di lajur kanan," lanjut Jasa Marga.

(Arief Setyadi )

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Awas Macet! Ada Kegiatan Mudik Gratis di Monas, Simak Rekayasa Lalin
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement