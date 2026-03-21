Operasi Ketupat 2026: Kakorlantas Sebut Arus Mudik Meningkat dari Tahun Sebelumnya

JAKARTA – Operasi Ketupat 2026 memantau terjadinya peningkatan arus mudik yang signifikan dibandingkan tahun lalu, menurut Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Agus Suryonugroho. Volume arus kendaraan yang meninggalkan Jakarta disebut merupakan yang tertinggi dalam sejarah.

Hal itu ia sampaikan saat mengikuti video conference (vicon) malam takbiran dalam rangka Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriyah di Gedung Promoter Polda Metro Jaya, Jumat (20/3/2026).

"Kami juga mendapat arahan dari Bapak Kapolri dan sekalian kami melaporkan bahwa arus mudik sudah berlangsung, dan puncak arus mudik adalah tanggal 18 Maret, dengan jumlah 270.000 kendaraan. Bila dibandingkan dengan tahun lalu, Operasi Ketupat 2025, ada peningkatan 4,26 persen," kata Agus.

Meski demikian, manajemen rekayasa lalu lintas dinilai berjalan optimal melalui penerapan contraflow, one way sepenggal, hingga one way nasional.