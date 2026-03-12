Kakorlantas Rapat dengan Pakar dan Stakeholder, Matangkan Operasi Ketupat 2026

JAKARTA – Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Korps Lalu Lintas Polri, Agus Suryonugroho, menghadiri rapat bersama pakar transportasi dalam rangka persiapan Idulfitri 1447 H di kantor Jasa Raharja, Jakarta, Rabu 11 Maret 2026.

Dalam arahannya, ia menyampaikan bahwa negara hadir untuk menjamin keselamatan pengguna jalan saat melintas di jalur mudik. Agus berharap mudik bukan sekadar perjalanan, tetapi juga soal keselamatan.

Agus juga menyampaikan pesan Kapolri Listyo Sigit Prabowo terkait tagline “Mudik Aman, Keluarga Bahagia”. Di hadapan para pakar dan stakeholder terkait, ia juga memperkenalkan lagu kampanye keselamatan berjudul “Mudik Tertib Ojo Kesusu”.

“Operasi Ketupat ini adalah operasi kemanusiaan. Negara hadir bukan hanya mengatur lalu lintas atau mengawal arus mudik dan arus balik, tetapi juga hadir untuk menjaga momentum sosial dan spiritual masyarakat selama rangkaian bulan suci Ramadan hingga Idulfitri,” kata Agus.

Agus melanjutkan, kunci keberhasilan Operasi Ketupat 2026 adalah sinergi dan kolaborasi dengan para stakeholder, serta pemanfaatan teknologi sebagai parameter dalam menetapkan rekayasa lalu lintas.

“Karena kata kunci dari Operasi Ketupat adalah keselamatan, serta kolaborasi dan sinergitas dari seluruh pihak. Malam ini di kantor Jasa Raharja juga hadir banyak pakar transportasi dan akademisi yang memberikan berbagai masukan untuk melengkapi langkah dan strategi yang akan kami jalankan di lapangan,” ujarnya.