Tol Trans Jawa Masih Padat, Kakorlantas: 36 Persen Kendaraan Belum Kembali ke Jakarta

JAKARTA - Hampir sepekan setelah Lebaran, masih banyak pemudik yang belum kembali dari kampung halaman ke Jakarta, demikian diungkap Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho. Tercatat ada sekitar 36 persen kendaraan dari Jawa belum balik ke arah Jakarta.

"Proyeksi arus balik yang jumlahnya 3,4 juta, sampai saat ini masih tersisa 36 persen," kata Agus, dikutip Jumat (27/3/2026).

Kondisi ini menyebabkan volume kendaraan di sepanjang Jalan Tol Trans Jawa masih terpantau padat. Agus menuturkan, salah satu titik krusial kepadatan terjadi akibat perlambatan kendaraan saat mendekati area peristirahatan atau rest area.

"Oleh sebab itu, sepanjang perjalanan di jalan tol masih cukup padat, terutama pada saat mendekati rest area. Tadi ada perlambatan, tetapi kehadiran Polri masih ada di lapangan untuk mengatur arus dalam manajemen rekayasa lalu lintas," ujar Agus.

Agus memastikan, meski Operasi Ketupat telah berakhir, pihaknya tetap bersiaga melalui Kegiatan Kepolisian yang Ditingkatkan (KRYD). Personel tetap disiagakan untuk mengatur lalu lintas guna memastikan sisa arus balik ini tetap terkendali hingga masuk ke wilayah Jakarta.

(Rahman Asmardika)

