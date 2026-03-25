Kapolri Ungkap 2 Juta Kendaraan Masuk Jakarta saat Arus Balik Lebaran

JAKARTA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan bahwa tercatat sudah ada 2 juta kendaraan yang masuk ke wilayah Jakarta saat arus balik Lebaran 2026.

“Sehingga total kurang lebih 2.040.000 yang sudah masuk Jakarta,” kata Sigit usai meninjau langsung arus balik Lebaran di Jasa Marga Toll Road Command Center, Jatiasih, Bekasi, Jawa Barat, Rabu (25/3/2026).

Menurut Sigit, masih ada sejumlah kendaraan yang bakal masuk ke wilayah Jakarta saat arus balik Lebaran 2026. Ia memastikan pihaknya bersama lintas instansi terkait sudah bersiaga menghadapi gelombang arus balik.

“Artinya masih ada sisa dari kurang lebih 2.521.229 kendaraan yang meninggalkan Jakarta dikurangi 2.040.000. Itulah yang menjadi PR kita untuk bisa kita urai dalam kegiatan yang terkait dengan puncak arus balik,” ujar Sigit.

Polri menyatakan bahwa Operasi Ketupat 2026 untuk mengamankan dan melayani arus mudik serta balik Lebaran telah berakhir. Selanjutnya, Polri menggelar Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD).