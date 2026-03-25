HOME NEWS NASIONAL

Kapolri Ungkap 2 Juta Kendaraan Masuk Jakarta saat Arus Balik Lebaran

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Rabu, 25 Maret 2026 |17:05 WIB
Kapolri Jenderal Listyo Listyo Sigit Prabowo.
JAKARTA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan bahwa tercatat sudah ada 2 juta kendaraan yang masuk ke wilayah Jakarta saat arus balik Lebaran 2026.

“Sehingga total kurang lebih 2.040.000 yang sudah masuk Jakarta,” kata Sigit usai meninjau langsung arus balik Lebaran di Jasa Marga Toll Road Command Center, Jatiasih, Bekasi, Jawa Barat, Rabu (25/3/2026).

Menurut Sigit, masih ada sejumlah kendaraan yang bakal masuk ke wilayah Jakarta saat arus balik Lebaran 2026. Ia memastikan pihaknya bersama lintas instansi terkait sudah bersiaga menghadapi gelombang arus balik.

“Artinya masih ada sisa dari kurang lebih 2.521.229 kendaraan yang meninggalkan Jakarta dikurangi 2.040.000. Itulah yang menjadi PR kita untuk bisa kita urai dalam kegiatan yang terkait dengan puncak arus balik,” ujar Sigit.

Polri menyatakan bahwa Operasi Ketupat 2026 untuk mengamankan dan melayani arus mudik serta balik Lebaran telah berakhir. Selanjutnya, Polri menggelar Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD).

 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/25/320/3208726//arus_mudik_lebaran_2026-9yEG_large.jpg
Puncak Arus Balik Diprediksi 28-29 Maret, Menhub Imbau Manfaatkan WFA hingga Diskon Tol 30 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/25/337/3208693//ilustrasi-cApT_large.jpg
Puncak Arus Balik Lebaran Pertama di Kampung Rambutan Diprediksi Terjadi Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/25/337/3208685//ilustrasi-3Otu_large.jpg
Arus Balik Kendaraan Menurun, One Way Kalikangkung Sampai Brebes Dihentikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/25/337/3208662//suasana_di_stasiun_pasar_senen-CnfV_large.jpg
Arus Balik H+4 Lebaran 2026, Stasiun Pasar Senen Terpantau Lengang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/25/337/3208659//pantauan_arus_balik_lebaran_di_tol_cipali-QNyD_large.jpeg
Arus Balik Lebaran di Tol Cipali Terpantau Lancar, Buka-Tutup Rest Area Masih Diterapkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/24/337/3208620//pemerintah-vFcN_large.jpg
Cegah Kepadatan di Pelabuhan Bakauheni, Kendaraan Pemudik Ditempeli Stiker Masa Arus Balik
