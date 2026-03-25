Arus Balik Kendaraan Menurun, One Way Kalikangkung Sampai Brebes Dihentikan

JAKARTA – Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri menghentikan rekayasa lalu lintas one way dari Gerbang Tol Kalikangkung KM 414 hingga Gerbang Tol Brebes KM 263. Penghentian rekayasa lalu lintas ini dilakukan lantaran jumlah kendaraan menuju Jakarta mulai mengalami penurunan.

“Kondisi arus lalu lintas mulai landai. Jadi cukup terkendali, oleh sebab itu seizin Bapak Kapolri, jam sepuluh tadi kami melakukan sosialisasi,” kata Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho kepada wartawan, Rabu (25/3/2026).

Ia menjelaskan, setelah sosialisasi dilakukan selama dua jam, petugas langsung melakukan sterilisasi jalur sebelum penghentian skema one way.

Agus mengatakan, sementara ini rekayasa lalu lintas one way masih diberlakukan dari ruas Tol Brebes menuju Cikampek KM 70.

Ia menambahkan, lewat penghentian one way tersebut maka jalur dari Pejagan menuju Semarang akan kembali dibuka normal.

“Jadi kami akan cabut untuk one way nasional lokal dari kilometer 414 sampai 263. Jadi akan kita cabut, tetapi dari 263 sampai 70 masih berlangsung untuk one way lokal tahap kedua,” tutupnya.

(Rahman Asmardika)

