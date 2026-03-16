HOME NEWS NUSANTARA

Kapolri Sapa Pemudik saat Tinjau Tol Kalikangkung, Ingatkan Utamakan Keselamatan

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Senin, 16 Maret 2026 |17:44 WIB
Kapolri Sapa Pemudik saat Tinjau Tol Kalikangkung, Ingatkan Utamakan Keselamatan
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sapa pemudik (foto: dok ist)
JAKARTA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau kesiapan arus mudik Lebaran di Gerbang Tol Kalikangkung, Jawa Tengah, Senin (16/3/2026). Dalam kesempatan itu, Kapolri juga menyapa langsung para pemudik yang melintas di jalur tol tersebut.

Saat berada di gerbang tol, Sigit menyampaikan pesan keselamatan kepada para pemudik yang tengah menuju kampung halaman. Para pemudik pun mengapresiasi kehadiran personel Polri yang memberikan pengamanan dan pelayanan selama arus mudik.

“Hati-hati di jalan ya,” kata Sigit kepada para pemudik.

Selain menyampaikan pesan keselamatan, Kapolri juga membagikan bingkisan kepada para pemudik. Masyarakat terlihat antusias dan mengucapkan terima kasih atas perhatian yang diberikan.

Dalam peninjauan tersebut, Sigit memastikan Polri bersama seluruh pemangku kepentingan akan memberikan pelayanan optimal bagi masyarakat selama arus mudik Lebaran.

“Ini adalah salah satu titik yang menjadi perhatian dalam pelayanan arus mudik, karena menjadi pintu masuk masyarakat ke wilayah Jawa Tengah setelah diberlakukannya rekayasa lalu lintas. Tentunya ini menjadi salah satu titik pelayanan yang cukup sentral di wilayah Jawa Tengah,” ujarnya.

 

