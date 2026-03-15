Penasihat Ahli Kapolri Nilai Polda Jambi Berperan Aktif Bantu Warga Jelang Lebaran

JAKARTA - Menjelang Lebaran 2026, Kepolisian Daerah Jambi menggelar program Gerakan Pangan Murah (GPM) secara serentak di wilayahnya. Dalam kegiatan tersebut, sedikitnya 16,5 ton bahan pangan berhasil disalurkan kepada masyarakat.

Selain itu, Polda Jambi bersama pemerintah daerah juga menggelar program mudik gratis bagi warga setempat. Ratusan warga diberangkatkan dari Terminal Alam Barajo, Kota Jambi, sebagai bagian dari dukungan kelancaran arus mudik Lebaran 2026.

Program mudik gratis yang diinisiasi Polda Jambi ini mengusung motto “Transportasi Aman, Keluarga Bahagia.” Kegiatan tersebut berada di bawah koordinasi Direktur Lalu Lintas Polda Jambi, Adi Benny Cahyono.

Penasihat Ahli Kapolri, Edi Hasibuan mengatakan, pihaknya melihat langsung peran aktif Kapolda Jambi, Irjen Krisno Siregar, beserta jajaran dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

"Kita melihat Kapolda Jambi Irjen Krisno Siregar bersama anak buahnya sudah hadir sebagai pelayan, pelindung, dan pengayom bagi masyarakat," kata Edi Hasibuan kepada Okezone, Minggu (15/3/2026).