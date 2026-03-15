Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Penasihat Ahli Kapolri Nilai Polda Jambi Berperan Aktif Bantu Warga Jelang Lebaran

Awaludin , Jurnalis-Minggu, 15 Maret 2026 |18:30 WIB
Penasihat Ahli Kapolri Edi Hasibuan (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menjelang Lebaran 2026, Kepolisian Daerah Jambi menggelar program Gerakan Pangan Murah (GPM) secara serentak di wilayahnya. Dalam kegiatan tersebut, sedikitnya 16,5 ton bahan pangan berhasil disalurkan kepada masyarakat.

Selain itu, Polda Jambi bersama pemerintah daerah juga menggelar program mudik gratis bagi warga setempat. Ratusan warga diberangkatkan dari Terminal Alam Barajo, Kota Jambi, sebagai bagian dari dukungan kelancaran arus mudik Lebaran 2026.

Program mudik gratis yang diinisiasi Polda Jambi ini mengusung motto “Transportasi Aman, Keluarga Bahagia.” Kegiatan tersebut berada di bawah koordinasi Direktur Lalu Lintas Polda Jambi, Adi Benny Cahyono.

Penasihat Ahli Kapolri, Edi Hasibuan mengatakan, pihaknya melihat langsung peran aktif Kapolda Jambi, Irjen Krisno Siregar, beserta jajaran dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

"Kita melihat Kapolda Jambi Irjen Krisno Siregar bersama anak buahnya sudah hadir sebagai pelayan, pelindung, dan pengayom bagi masyarakat," kata Edi Hasibuan kepada Okezone, Minggu (15/3/2026).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Mudik 2026 Mudik Polda Jambi Polri
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement