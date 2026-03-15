H-6 Lebaran, Korlantas Polri Catat 25% Kendaraan Sudah Tinggalkan Jakarta

JAKARTA - Korps Lalu Lintas Polri (Korlantas Polri) mencatat sebanyak 25% kendaraan telah meninggalkan Jakarta, terhitung pada H-6 Hari Raya Idulfitri atau pada Minggu (15/3/2026). Jumlah tersebut merupakan kendaraan yang keluar dari Jakarta melalui ruas jalan tol.

"Kendaraan yang berada di tol sampai saat ini kurang lebih 25 persen sudah meninggalkan Jakarta, baik yang menuju Trans Jawa, Bandung, maupun Sumatra," kata Kakorlantas Polri, Irjen Agus Suryonugroho, Minggu (15/3/2026).

Agus menerangkan, situasi arus lalu lintas hingga saat ini masih terkendali dan belum terjadi kepadatan berarti. Adapun pembatasan kendaraan sumbu tiga juga dinilai memberikan kelancaran arus lalu lintas.

"Apabila masih ada kendaraan sumbu tiga yang melintasi tol, karena ini bagian dari komitmen bersama, maka kami perintahkan untuk dilakukan penindakan," imbuh Agus.

Agus juga mencatat tingkat fatalitas korban meninggal dunia akibat kecelakaan menunjukkan penurunan signifikan. Jika dibandingkan dengan rentang waktu yang sama tahun lalu, angka fatalitas korban akibat kecelakaan menurun hingga 45%.

"Yang paling penting, saya sampaikan bahwa fatalitas korban meninggal dunia turun 45 persen," ungkapnya.

(Awaludin)

