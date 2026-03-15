Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

H-6 Lebaran, Korlantas Polri Catat 25% Kendaraan Sudah Tinggalkan Jakarta

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Minggu, 15 Maret 2026 |16:58 WIB
H-6 Lebaran, Korlantas Polri Catat 25% Kendaraan Sudah Tinggalkan Jakarta
Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Korps Lalu Lintas Polri (Korlantas Polri) mencatat sebanyak 25% kendaraan telah meninggalkan Jakarta, terhitung pada H-6 Hari Raya Idulfitri atau pada Minggu (15/3/2026). Jumlah tersebut merupakan kendaraan yang keluar dari Jakarta melalui ruas jalan tol.

"Kendaraan yang berada di tol sampai saat ini kurang lebih 25 persen sudah meninggalkan Jakarta, baik yang menuju Trans Jawa, Bandung, maupun Sumatra," kata Kakorlantas Polri, Irjen Agus Suryonugroho, Minggu (15/3/2026).

Agus menerangkan, situasi arus lalu lintas hingga saat ini masih terkendali dan belum terjadi kepadatan berarti. Adapun pembatasan kendaraan sumbu tiga juga dinilai memberikan kelancaran arus lalu lintas.

"Apabila masih ada kendaraan sumbu tiga yang melintasi tol, karena ini bagian dari komitmen bersama, maka kami perintahkan untuk dilakukan penindakan," imbuh Agus.

Agus juga mencatat tingkat fatalitas korban meninggal dunia akibat kecelakaan menunjukkan penurunan signifikan. Jika dibandingkan dengan rentang waktu yang sama tahun lalu, angka fatalitas korban akibat kecelakaan menurun hingga 45%.

"Yang paling penting, saya sampaikan bahwa fatalitas korban meninggal dunia turun 45 persen," ungkapnya.

(Awaludin)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement