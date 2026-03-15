31 Ribu Kendaraan Memasuki Cirebon, Arus Mudik di Tol Cipali Ramai Lancar



JAKARTA - Pada Minggu (15/3/2026) siang, arus lalu lintas menuju Cirebon mulai mengalami peningkatan jumlah kendaraan. Namun demikian, kondisi lalu lintas masih terpantau lancar.

Menurut data yang diterima Okezone, sejak pukul 00.00 hingga 12.00 WIB, terdapat sekitar 31 ribu kendaraan yang melintasi Cikopo menuju Cirebon. Volume lalu lintas tersebut menunjukkan peningkatan sebesar 14,4% dibandingkan hari sebelumnya, Sabtu (14/3/2026), pada jam yang sama.

Untuk arah sebaliknya, dari Cikopo menuju Jakarta, terpantau sekitar 10 ribu kendaraan melintas. Dengan demikian, volume lalu lintas di ruas Tol Cipali meningkat sebesar 7,4% dibandingkan hari sebelumnya.

Para pemudik diimbau untuk tidak menggunakan bahu jalan kecuali dalam kondisi darurat, demi menjaga keselamatan bersama.

Sebagai informasi, untuk mendukung program pemerintah dalam menciptakan kelancaran arus lalu lintas pada periode mudik, diskon tarif tol sebesar 30% telah diberlakukan mulai Minggu (15/3/2026) pukul 00.00 WIB hingga Senin (16/3/2026) pukul 24.00 WIB bagi pengguna jalan tol yang melakukan perjalanan menerus dari Gerbang Tol Cikampek Utama menuju Gerbang Tol Kalikangkung (Semarang).

Masyarakat diimbau memanfaatkan momentum diskon tarif ini untuk merencanakan perjalanan mudik lebih awal. Pengguna jalan juga diminta mengatur waktu perjalanan dengan baik serta beristirahat apabila merasa lelah atau mengantuk di rest area, maksimal selama 30 menit agar dapat bergantian dengan pengguna jalan lainnya.

(Awaludin)

