Mudik Lebaran, 459 Ribu Kendaraan Mulai Tinggalkan Jakarta

JAKARTA - Sebanyak 459.570 kendaraan tercatat telah keluar dari Jakarta hingga Sabtu (14/3) malam pada arus mudik lebaran 2026. Arus kendaraan yang meninggalkan Jakarta didominasi menuju wilayah timur atau jalur Trans Jawa.

Dirgakkum Korlantas Polri Brigjen Pol Faizal menjelaskan, angka tersebut merupakan data sementara pada hari kedua Operasi Ketupat 2026.

"Kami menyampaikan bahwa yang keluar ke Jakarta kurang lebih kendaraan 459.570 kendaraan," ujar Faizal, dikutip Minggu (15/3/2026).

Dikatakannya, masih ada 3 juta lebih kendaraan yang masih akan melakukan perjalanan mudik pada tahun 2026 ini.

“Jadi masih ada dari proyeksi keluar ke Jakarta itu 3.671.028 kendaraan, jadi masih ada sekitar 3,2 juta. Ya, jadi masih ada kurang lebih 76,9%,” ujar dia.

Faizal melanjutkan, arus kendaraan tersebut mayoritas bergerak menuju wilayah timur, terutama jalur tol Trans Jawa yang menjadi rute utama pemudik.