HOME NEWS NASIONAL

Polri Pakai Drone dan AI Urai Macet Mudik Lebaran 2026

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Sabtu, 14 Maret 2026 |21:30 WIB
Ilustrasi mudik lebaran (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA - Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo mengungkapkan pada arus mudik Lebaran tahun ini, Polri memanfaatkan sejumlah teknologi. Di antaranya adalah drone untuk menyiapkan strategi rekayasa lalu lintas jika terjadi kemacetan.

Menurutnya, teknologi yang digunakan saat ini memungkinkan petugas memantau kondisi lalu lintas secara real time sekaligus membantu proses pengambilan keputusan dalam pengaturan manajemen rekayasa lalu lintas.

“Kalau menurut saya tahun ini jauh lebih siap. Selain teknologi Command Center mobile yang dilengkapi drone, untuk penindakan lalu lintas secara elektronik kita juga menggunakan drone ETLE,” ujar Dedi, Sabtu (14/3/2026).

Ia menjelaskan, penggunaan drone menjadi salah satu komponen penting dalam sistem pemantauan arus lalu lintas selama masa mudik. Terdapat dua jenis drone yang digunakan dalam Operasi Ketupat tahun ini.

Pertama adalah drone yang terintegrasi dengan Command Center mobile. Drone ini digunakan untuk memantau kondisi lalu lintas di titik-titik yang tidak dapat dijangkau oleh kamera pengawas atau CCTV.

Dengan dukungan teknologi tersebut, petugas dapat memperoleh gambaran situasi lapangan secara lebih menyeluruh sehingga proses analisis data lalu lintas dapat dilakukan dengan lebih cepat dan akurat.

Berita Terkait
Safari Ramadhan di Jatim, Kapolri Ajak Seluruh Elemen Bersatu Jaga Kamtibmas
Polri Berduka! Mantan Kadiv Humas Edward Aritonang Meninggal Dunia
Kapolri di Hadapan Buruh: Satukan Tekad dan Barisan Wujudkan Indonesia Emas 2045!
Momen Kapolri Interaksi-Serap Aspirasi Ojol di Kedai Ado Presisi
Safari Ramadhan di Sumsel, Kapolri: Jangan Terpancing Isu yang Memecah Persatuan!
Kapolri Tuntaskan Target Swasembada Pangan Presiden, Tanam Raya Jagung Serentak Kuartal I
