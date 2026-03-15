Arus Mudik di Lingkar Gentong Tasikmalaya Terpantau Lengang, Kemacetan Diprediksi H-2 Lebaran

Rohman Wibowo , Jurnalis-Minggu, 15 Maret 2026 |13:32 WIB
Arus Mudik di Lingkar Gentong Tasikmalaya Terpantau Lengang, Kemacetan Diprediksi H-2 Lebaran
Arus Mudik di Lingkar Gentong Tasikmalaya Terpantau Lengang/Okezone
TASIKMALAYA - Pergerakan arus kendaraan mudik Lebaran 2026 di jalur Lingkar Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat masih terpantau lengang. Sejumlah titik yang biasanya menjadi langganan kemacetan saban arus mudik tak terlihat penumpukan kendaraan.

Kasat Lantas Polres Tasikmalaya Kota, AKP Riki Kustiawan mengatakan, H-7 hingga H-6 Lebaran, belum ada peningkatan lalu lintas kendaraan yang signifikan di Lingkar Gentong maupun di sekitaran jalan Pasar Ciawi.

"Mungkin dapat diprediksikan pada saat arus mudik ini, kami akan bisa memprediksikan nanti di H-2 ataupun H-3 pelaksanaan Lebaran," kata Riki kepada Okezone di pos pengamanan, Minggu (15/3/2026).

Pantauan Okezone di lokasi, sejumlah titik krusial Lingkar Gentong, hanya mendapati dominasi kendaraan berplat Z atau plat domisili Tasikmalaya yang melewati perbatasan antara Kota dan Kabupupaten Tasikmalaya di Jalan Malangbong menuju Jalan Nasional III.

"Alhamdulillah sampai dengan saat ini, Polres Tasikmalaya Kota, tentunya Satuan Lalu Lintas, belum ada kejadian-kejadian yang menonjol berkaitan dengan laka ataupun kejadian-kejadian eh yang mengakibatkan eh fatalitas korban jiwa,"pungkasnya.

Sementara kendaraan berpelat luar daerah semisal Bandung, Jakarta dan sekitarnya hanya sesekali terlihat melintas ke arah jalur Lingkar Gentong.

Adapun, jalur Gentong memiliki posisi strategis dalam arus mudik selatan Jawa Barat yang biasanya dipakai pemudik dari arah Bandung dan Garut menuju Tasikmalaya sampai Ciamis, bahkan bisa menembus jalur ke arah Jawa Tengah.

 

