Antisipasi Kemacetan Mudik, 30 Titik Putar Balik di Jalur Pantura Bekasi Ditutup

JAKARTA – Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Metro Bekasi menutup sebanyak 30 titik putar balik (u-turn), di Jalur Pantura wilayah Kabupaten Bekasi. Langkah ini dilakukan untuk mencegah kemacetan di jalur arteri saat arus mudik Lebaran.

Kasat Lantas Polres Metro Bekasi, Kompol Sugihartono mengatakan, kebijakan tersebut diambil untuk memberikan kenyamanan bagi para pemudik. Penutupan itu mulai diberlakukan sejak Sabtu (14/3).

"Semua titik sudah ditutup per hari ini untuk memaksimalkan Operasi Ketupat Jaya 2026," ujar Sugihartono, dikutip Minggu (15/3/2026).

Sugihartono menjelaskan, puluhan titik putar balik tersebut ditutup karena kerap menjadi hambatan samping di jalur utama. Bahkan, keberadaan u-turn juga sering memicu terjadinya kecelakaan lalu lintas.