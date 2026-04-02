Fatalitas Kecelakaan Turun 31,19 Persen Selama Lebaran, Kakorlantas: Pengamanan Efektif dan Kesadaran Masyarakat Meningkat

JAKARTA - Angka fatalitas kecelakaan saat arus mudik dan balik Lebaran 2026 turun signifikan dibandingkan tahun lalu. Capaian terbaru dalam sejarah itu dinilai semakin efektifnya pengelolaan arus lalu lintas secara nasional.

Keberhasilan ini tidak terlepas dari peran Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang terjun ke lapangan untuk memonitor dan memberikan arahan kepada seluruh jajaran selama pelaksanaan Operasi Ketupat 2026. Hal itu menjadi faktor penting dalam memastikan pengamanan dan pelayanan mudik berjalan optimal.

Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho menyebutkan, keberhasilan ini merupakan hasil evaluasi menyeluruh dari pelaksanaan mudik tahun sebelumnya yang kemudian disempurnakan melalui strategi yang lebih presisi dan berbasis data.

“Jika dibandingkan tahun 2025, mudik tahun 2026 menunjukkan hasil yang jauh lebih baik. Penurunan fatalitas lakalantas yang signifikan ini menjadi bukti bahwa upaya pengamanan dan pelayanan berjalan efektif," kata Agus, Kamis (2/4/2026).

Capaian ini menjadi tonggak penting dan catatan sejarah dalam pengelolaan arus mudik Lebaran di Indonesia, mengingat tingginya mobilitas masyarakat yang tetap dapat diimbangi peningkatan keselamatan.

Ini sekaligus melanjutkan capaian positif pada penyelenggaraan mudik Lebaran 2025 yang sebelumnya diapresiasi Presiden Prabowo Subianto, yang menilai pelaksanaan mudik berjalan dengan baik, lancar, dan terkendali berkat kerja keras seluruh jajaran serta sinergi lintas sektor.

Pada 2026, capaian tersebut ditingkatkan, terutama dalam aspek keselamatan yang tercermin dari turunnya angka fatalitas kecelakaan hingga lebih dari 30 persen.

Data anev menunjukkan penurunan tajam pada angka korban meninggal dunia sebesar 31,19 persen atau berkurang 136 jiwa dibandingkan periode Lebaran tahun lalu. Secara keseluruhan, jumlah kasus kecelakaan lalu lintas juga turun 6,31 persen dari 3.754 kasus menjadi 3.517 kasus.

Penurunan juga tercatat pada kategori luka berat sebesar 13,8 persen, yang menunjukkan bahwa langkah preventif dan kesigapan petugas di lapangan berhasil menekan tingkat keparahan kecelakaan di jalur mudik.

"Ini adalah hasil kerja keras seluruh stakeholder dan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas,” ujarnya.