Long Weekend Kenaikan Yesus Kristus, Polisi Siaga di Titik Rawan Kemacetan

JAKARTA - Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri, Irjen Pol Agus Suryonugroho memastikan jajaran Korlantas Polri siap mengantisipasi peningkatan mobilitas masyarakat selama libur Hari Kenaikan Yesus Kristus.

Agus menyebut seluruh personel lalu lintas akan hadir memberikan pelayanan terbaik demi menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran arus lalu lintas.

“Sesuai arahan Bapak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, kami hadir di tengah masyarakat untuk melayani dengan penuh keikhlasan,” kata Agus, Kamis (14/5/2026).

Untuk mendukung kelancaran arus kendaraan selama periode libur panjang, Korlantas Polri juga mengoptimalkan pelayanan di lapangan melalui kehadiran personel pada sejumlah titik rawan kepadatan lalu lintas.