Arus ke Trans Jawa Naik Tajam saat Libur Kenaikan Yesus Kristus

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Kamis, 14 Mei 2026 |19:30 WIB
Libur Kenaikan Yesus Kristus (foto: Okezone)
JAKARTA - PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) mencatat peningkatan volume kendaraan pada periode libur panjang Kenaikan Yesus Kristus 2026. Sebanyak 38.676 kendaraan melintas menuju Trans Jawa arah timur melalui Gerbang Tol (GT) Cikampek Utama.

Vice President Corporate Secretary & Legal PT Jasamarga Transjawa Tol, Ria Marlinda Paallo mengatakan, angka tersebut meningkat 42,92 persen dibanding lalu lintas normal sebanyak 27.061 kendaraan.

“Peningkatan volume lalu lintas menuju wilayah timur Trans Jawa masih terlihat hingga pagi hari ini. Pada Kamis, 14 Mei 2026, rekayasa lalu lintas contraflow sempat diberlakukan di Ruas Tol Jakarta-Cikampek arah Cikampek, dimulai dari KM 55 pada pukul 08.11 WIB dan kemudian diperpanjang dari KM 47 hingga KM 65 pada pukul 09.25 WIB,” ujar Ria, Kamis (14/5/2026).

Menurutnya, rekayasa lalu lintas tersebut diterapkan secara situasional berdasarkan diskresi kepolisian dan terus dievaluasi menyesuaikan kondisi di lapangan.

Ria menambahkan, GT Cikampek Utama saat ini mengoperasikan 15 gardu arah Palimanan dan 15 gardu arah Jakarta setelah sebelumnya dilakukan penyesuaian operasional selama peningkatan arus kendaraan.

 

