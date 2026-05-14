Long Weekend, Jalur ke Puncak Bogor Diberlakukan One Way

JAKARTA - PT Jasamarga menerapkan rekayasa lalu lintas berupa satu arah prioritas atau one way menuju Puncak, Bogor pada Kamis (14/5/2026). Rekayasa lalu lintas diberlakukan sejak pukul 11.01 WIB.

“11.01 WIB #Tol_Jagorawi Puncak diberlakukan satu arah prioritas naik,” tulis akun X resmi Jasamarga.

Kebijakan ini diterapkan seiring meningkatnya volume kendaraan yang melintas di jalur wisata tersebut pada momen hari pertama libur panjang Kenaikan Yesus Kristus.

Sementara itu, jalur wisata Puncak juga diberlakukan rekayasa serupa sejak pukul 08.10 WIB. Hal tersebut disampaikan Satlantas Polres Bogor melalui akun Instagram resminya, @satlantaspolresbogor.tmc.

“Saat ini jalur wisata Puncak telah diberlakukan one way arah atas, dari arah Jakarta menuju Puncak,” tulisnya.

Dengan penerapan rekayasa lalu lintas tersebut, kendaraan yang dapat melintas sementara hanya dari arah Jakarta menuju Bogor.

