Jelang Puncak Haji, 78.446 Jamaah dan 816 Petugas Tiba di Makkah

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Minggu, 10 Mei 2026 |19:55 WIB
Kakbah (Foto: Dok)
JAKARTA - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) mencatat lebih dari 100 ribu jamaah asal Indonesia telah diberangkatkan ke Arab Saudi untuk menjalani ibadah haji. Dari jumlah itu, sebanyak 78 ribu jamaah telah tiba di Makkah menjelang puncak peribadatan haji.

Juru Bicara Kemenhaj, Ichsan Marsha, menyampaikan penyelenggaraan ibadah haji di hari ke-20 berjalan lancar, tertib, dan terus berada dalam pendampingan petugas.

"Berdasarkan data terakhir, sebanyak 323 kloter dengan 128.240 jamaah dan 1.289 petugas telah diberangkatkan menuju Arab Saudi. Sementara itu, pergerakan jamaah dari Madinah menuju Mekkah terus berlangsung secara bertahap," tutur Ichsan, Minggu (10/5/2026).

Dari jumlah itu, sebanyak 78.446 jamaah dari 204 kloter telah tiba di Makkah untuk mempersiapkan diri melakukan puncak ibadah haji. "Hingga saat ini, sebanyak 204 kloter dengan 78.446 jamaah dan 816 petugas telah tiba di Makkah untuk melaksanakan umrah wajib serta mempersiapkan diri menuju puncak ibadah haji," terang Ichsan.

Ichsan menyampaikan, sebanyak 17.861 jamaah dari 47 kloter dengan 189 petugas yang merupakan gelombang kedua telah tiba di King Abdulaziz International Airport. "Selain itu, sebanyak 3.266 jamaah haji khusus juga telah tiba di Arab Saudi dan mulai menjalani rangkaian ibadah sesuai jadwal yang ditetapkan," terang Ichsan.

Kendati demikian, Ichsan mengimbau jamaah haji gelombang kedua yang diberangkatkan menuju Jeddah agar mengenakan kain ihram sejak di embarkasi.

"Hal ini penting karena jamaah gelombang kedua akan mengambil miqat dalam perjalanan menuju Arab Saudi dan selanjutnya bergerak menuju Makkah untuk melaksanakan umrah wajib. Ikuti arahan petugas, pastikan niat ihram dilakukan sesuai ketentuan, dan jaga ketertiban selama perjalanan," pungkasnya.

https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/06/337/3216833/prabowo-HQVp_large.jpg
