Satu Jamaah Haji RI Korban Kecelakaan Dirawat di RS Al Hayyat Madinah

JAKARTA - Seluruh jamaah haji yang terdampak kecelakaan bus pada 28 April 2026 pukul 10.30 Waktu Arab Saudi (WAS) telah mendapat penanganan medis. Namun, satu jamaah haji Indonesia harus dilarikan ke Rumah Sakit Al Hayyat, Madinah, Arab Saudi.

“Seluruh jamaah yang terdampak telah mendapatkan penanganan medis dan pendampingan dari petugas. Saat ini, satu jamaah atas nama Sri Sugi Hartini (60) masih menjalani perawatan di RS Al Hayyat Madinah,” ujar Kepala Biro Humas Kemenhaj, Moh. Hasan Afandi, Rabu (29/4/2026).

Hasan menyampaikan, kecelakaan tersebut melibatkan jamaah dari kloter SUB-02 dan JKS-01. "Berdasarkan laporan lapangan, sebanyak 7 jamaah JKS-01, 2 jamaah SUB-02, serta 1 pengurus Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) mengalami luka ringan," tuturnya.

Hasan mengatakan, pihaknya akan terus memantau secara intensif para jamaah terdampak, dan seluruh kebutuhan medis maupun logistik terpenuhi dengan baik. Pendampingan juga dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan kenyamanan dan keamanan jamaah selama masa pemulihan.

Lebih lanjut, Hasan menegaskan Kemenhaj berkomitmen dalam menjaga ketertiban dan kualitas layanan penyelenggaraan ibadah haji, termasuk terhadap peran KBIHU di lapangan. Ia menekankan pentingnya koordinasi aktif antara KBIHU dan petugas resmi pemerintah.