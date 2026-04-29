Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kronologi Bus Jemaah Haji Indonesia Kecelakaan di Arab Saudi, 10 Orang Jadi Korban

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 29 April 2026 |14:43 WIB
Jemaah Haji Indonesia/Okezone
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI melalui Konsulat Jenderal RI (KJRI) Jeddah melaporkan kasus kecelakaan lalu lintas yang dialami kelompok Jemaah Haji Indonesia (JHI) di Arab Saudi, pada Selasa (28/4/2026).

Direktur Pelindungan WNI Kemlu RI Heni Hamidah mengungkapkan kronologi peristiwa kecelakan bus jemaah tersebut.

Kecelakaan melibatkan bus JHI Kloter SUB-2 dan bus JHI Kloter JKS-1 saat perjalanan kembali dari kegiatan city tour Jabal Magnet.

“Terdapat 10 orang korban luka, 7 orang dari JHI Kloter JKS-1 mengalami luka ringan dan telah mendapatkan penanganan dari tim kesehatan, dan saat ini telah kembali ke Hotel Andalus Golden,” ujar Heni dalam keterangannya kepada awak media, Rabu (29/4/2026).

Heni pun mengatakan bahwa 3 orang korban berasal dari Kloter SUB-2. Dia mengatakan setelah mendapatkan penanganan medis, dua orang telah diperbolehkan kembali, sedangkan satu orang jemaah berusia 60 tahun masih menjalani observasi medis di RS Al-Hayyat Quba.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement