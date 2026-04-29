Kronologi Bus Jemaah Haji Indonesia Kecelakaan di Arab Saudi, 10 Orang Jadi Korban

JAKARTA - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI melalui Konsulat Jenderal RI (KJRI) Jeddah melaporkan kasus kecelakaan lalu lintas yang dialami kelompok Jemaah Haji Indonesia (JHI) di Arab Saudi, pada Selasa (28/4/2026).

Direktur Pelindungan WNI Kemlu RI Heni Hamidah mengungkapkan kronologi peristiwa kecelakan bus jemaah tersebut.

Kecelakaan melibatkan bus JHI Kloter SUB-2 dan bus JHI Kloter JKS-1 saat perjalanan kembali dari kegiatan city tour Jabal Magnet.

“Terdapat 10 orang korban luka, 7 orang dari JHI Kloter JKS-1 mengalami luka ringan dan telah mendapatkan penanganan dari tim kesehatan, dan saat ini telah kembali ke Hotel Andalus Golden,” ujar Heni dalam keterangannya kepada awak media, Rabu (29/4/2026).

Heni pun mengatakan bahwa 3 orang korban berasal dari Kloter SUB-2. Dia mengatakan setelah mendapatkan penanganan medis, dua orang telah diperbolehkan kembali, sedangkan satu orang jemaah berusia 60 tahun masih menjalani observasi medis di RS Al-Hayyat Quba.