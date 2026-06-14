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Prabowo Panggil Purbaya hingga Bahlil ke Kertanegara, Ini Bocoran Isu yang Dibahas

Binti Mufarida , Jurnalis-Minggu, 14 Juni 2026 |20:21 WIB
Prabowo Panggil Purbaya hingga Bahlil ke Kertanegara, Ini Bocoran Isu yang Dibahas
Prabowo Panggil Purbaya hingga Bahlil ke Kertanegara/ist
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JAKARTA -  Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah anggota Kabinet Merah Putih ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan, pada Minggu, 14 Juni 2026.

Pertemuan dihadiri antara lain oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto.

Selanjutnya  Kepala Badan Pengaturan BUMN Dony Oskaria, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Seskab Teddy mengungkapkan dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo menerima laporan dari Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala BPI Danantara terkait hasil kunjungan kerjanya ke Amerika Serikat dan sejumlah negara di Eropa, dan Asia.

"Laporan tersebut menunjukkan fakta dan data valid meningkatnya kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia, yang tercermin dari tingginya minat dan masuknya investasi ke berbagai sektor strategis nasional," tulis Seskab Teddy lewat akun media sosial Instagram Sekretariat Kabinet.

Presiden Prabowo, kata Seskab, juga memerintahkan Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani agar data positif tersebut disampaikan kepada publik secara terbuka pada besok siang, Senin, 15 Juni 2026, di Istana Merdeka.

"Sebagai bagian dari komitmen pemerintah untuk menghadirkan informasi yang utuh dan berbasis fakta kepada masyarakat," pungkasnya.

(Fahmi Firdaus )

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