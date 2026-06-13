Prabowo Terima Kunjungan Menhan Jepang di Kertanegara, Ini yang Dibahas

JAKARTA - Presiden RI, Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Menteri Pertahanan (Menhan) Jepang, Shinjiro Koizumi di Kertanegara IV, Jakarta Selatan, pada Kamis 12 Juni 2026 malam.

Adapun momen pertemuan tersebut diunggah oleh Menhan Koizumi melalui akun X-nya. Pertemuan itu turut dihadiri oleh Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Luar Negeri Sugiono dan beberapa tokoh lainnya.

"Selain waktu untuk pertemuan kami, Presiden Prabowo juga menjamu kami dengan makan malam. Tidak hanya rekan saya, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin @sjafriesjams, tetapi juga Menteri Luar Negeri, Sekretaris Kabinet, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, anggota parlemen, dan perwakilan dari komunitas bisnis turut hadir," tulis Menhan Jepang Shinjiro Koizumi, Sabtu (13/6/2026).

Koizumi menerangkan, Indonesia memiliki beberapa titik strategis vital, seperti Selat Malaka dan Selat Lombok. Ia menegaskan, memastikan keamanan maritim dan jalur komunikasi laut merupakan isu penting bagi Jepang dan Indonesia.

"Indonesia memiliki beberapa titik strategis vital, seperti Selat Malaka dan Selat Lombok. Memastikan keamanan maritim dan jalur komunikasi laut merupakan isu penting yang melampaui Jepang dan Indonesia," ujar dia.