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Prabowo: 10 Lulusan Terbaik IPDN 2026 dari Anak Buruh hingga Petani

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 29 Juli 2026 |10:53 WIB
Prabowo: 10 Lulusan Terbaik IPDN 2026 dari Anak Buruh hingga Petani
10 Lulusan Terbaik IPDN 2026 dari Anak Buruh hingga Petani
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SUMEDANG - Presiden Prabowo Subianto menyebut bahwa 10 lulusan terbaik Sarjana Terapan Ilmu Pemerintahan Institut Ilmu Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Angkatan XXXIII Tahun 2026 berasal dari anak buruh, petani, dan bintara TNI. Hal ini membuktikan seleksi IPDN dijalankan dengan benar.

“Saya sebelum naik podium, saya dapat laporan dari Menteri Dalam Negeri. ‘Bapak Presiden, 10 lulusan terbaik dari angkatan ini semuanya berasal dari keluarga yang sangat sederhana’,” kata Prabowo, Rabu (29/7/2026).

“Ini membanggakan. Ini tadi saya disampaikan ada yang anaknya buruh, ada anak tani, ada ya kalau dari TNI anak Bintara. Ini membuktikan bahwa seleksi IPDN yang dijalankan oleh Kementerian Dalam Negeri berhasil," sambung dia.

Prabowo menegaskan, proses seleksi harus dijalankan dengan benar. Proses tersebut harus memberikan peluang sebesar-besarnya untuk seluruh anak dengan latar belakang apapun.

“Kita inginkan seleksinya benar, putra-putri yang terbaik bangsa, anak siapa pun. Ini membuktikan NKRI berhasil. Kalau anak buruh harian bisa lulus menjadi pamong praja, siapa tahu suatu saat dia akan menjadi pemimpin-pemimpin yang hebat. Ini buktikan bahwa NKRI berhasil, bahwa Pancasila itu benar,” ujarnya.

Sebagai informasi, ada 10 lulusan terbaik yang diberikan penghargaan. Penghargaan Kartika Astha Brata diberikan kepada Aji Bayu Ramadhan, sementara Sapta Abdi Praja diberikan kepada 9 yang lain.

 

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