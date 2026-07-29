Prabowo ke Lulusan IPDN: Rakyat Tak Butuh Birokrasi Berbelit-belit

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengingatkan kepada 1.204 Pamong Praja Muda Angkatan XXXIII lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) bahwa masyarakat tidak membutuhkan birokrasi yang berbelit-belit, apalagi sampai korupsi.

Hal itu disampaikan Prabowo saat menghadiri pelantikan 1.204 lulusan IPDN di Lapangan Parade Kampus IPDN, Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Rabu (29/7/2026).

Mulanya, Prabowo mengatakan jalan hidup yang dipilih oleh para lulusan IPDN itu bukan jalan yang mudah, melainkan penuh tantangan.

"Hari ini saudara telah memilih jalan hidup yang mulia, jalan hidup untuk mengabdi kepada rakyat, kepada bangsa, dan NKRI. Jalan hidup yang saudara pilih bukan jalan yang ringan, tetapi jalan yang penuh rintangan, yang penuh kesulitan, yang penuh tantangan, dan yang paling utama adalah memerlukan pengorbanan," kata Prabowo.

Prabowo menjelaskan, para lulusan IPDN adalah pelayan rakyat yang harus melayani rakyat dengan baik. Ia mengatakan, saat ini rakyat Indonesia tidak membutuhkan birokrasi yang berbelit-belit maupun praktik korupsi.