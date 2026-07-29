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Prabowo Hadiri Pelantikan 1.204 Lulusan IPDN di Jatinangor Pagi Ini

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 29 Juli 2026 |08:44 WIB
Prabowo Hadiri Pelantikan 1.204 Lulusan IPDN di Jatinangor Pagi Ini
Presiden Prabowo Subianto hadiri pelantikan lulusan IPDN (Foto: Riyan Rizki/Okezone)
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JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto menghadiri pelantikan 1.204 lulusan Sarjana Terapan Ilmu Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di Kampus IPDN, Jatinangor, Jawa Barat, Rabu (29/7/2026).

Dilihat dari YouTube Sekretariat Presiden, Presiden tiba mengenakan setelan jas. Ia terlihat didampingi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

Sebelum memasuki lokasi acara, Presiden Prabowo terlebih dahulu menerima laporan dari salah satu praja IPDN. Selanjutnya, Presiden yang didampingi Mendagri Tito memasuki lokasi acara.

Diketahui, sebanyak 1.204 lulusan Sarjana Terapan IPDN Angkatan XXXIII Tahun 2026 dilantik hari ini. Mereka terdiri atas 728 putra dan 476 putri yang menjadi Pamong Praja Muda.

Nantinya, lulusan IPDN tersebut akan menjadi Pamong Praja Muda. Mereka juga diwajibkan siap ditempatkan di daerah terluar, terdepan, dan tertinggal (3T).

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