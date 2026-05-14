Jalur ke Puncak Ditutup Sementara, One Way Arah Gadog Diberlakukan

BOGOR - Jalur menuju kawasan Puncak, Bogor, ditutup sementara pada Kamis (14/5/2026) siang. Penutupan dilakukan seiring pemberlakuan sistem satu arah (one way) dengan prioritas kendaraan turun menuju arah Gadog.

Informasi tersebut disampaikan melalui akun X resmi Jasamarga pada pukul 12.37 WIB.

"#Tol_Jagorawi Simpang Gadog KM 46+500 arah Puncak ditutup sementara, di jalur arteri Puncak diberlakukan satu arah prioritas turun arah Gadog," tulis akun X @ptjasamarga.

Penutupan sementara dilakukan di Simpang Gadog KM 46+500 arah Puncak. Sementara itu, arus lalu lintas di jalur arteri Puncak diberlakukan sistem satu arah dengan prioritas kendaraan yang turun menuju Gadog.

Belum diketahui hingga kapan rekayasa lalu lintas tersebut diterapkan. Pengendara diimbau memperhatikan pengaturan petugas di lapangan serta mencari jalur alternatif guna menghindari kepadatan kendaraan di kawasan Puncak.

(Awaludin)

