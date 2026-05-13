Kakorlantas Prediksi Lonjakan Kendaraan saat Libur Kenaikan Isa Al Masih

JAKARTA – Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri mengimbau masyarakat tetap tertib berlalu lintas selama momentum libur dan cuti bersama Hari Kenaikan Isa Al-Masih. Polisi juga memastikan personel lalu lintas di seluruh Indonesia bersiaga penuh selama 24 jam untuk menjaga keamanan dan kelancaran perjalanan masyarakat.

Kakorlantas Polri, Irjen Agus Suryonugroho mengatakan, seluruh jajaran lalu lintas di 34 Polda telah disiagakan untuk mengantisipasi lonjakan arus kendaraan selama libur panjang.

"Dengan Program Polantas Menyapa, Korlantas Polri menghadirkan pendekatan humanis yang menitikberatkan pada layanan dan pelayanan prima bagi masyarakat. Kehadiran polisi lalu lintas di jalan tidak hanya identik dengan penindakan, tetapi juga perlindungan, bantuan, edukasi, dan pelayanan," kata Agus, Rabu (13/5/2026).

Ia memperkirakan puncak arus kendaraan akan terjadi pada Kamis dan Minggu, seiring meningkatnya mobilitas masyarakat menuju kawasan wisata, jalur tol, jalan nasional, hingga kampung halaman.

Menurut Agus, kepadatan arus lalu lintas saat libur nasional sering memicu antrean panjang di rest area, kemacetan, hingga pengemudi kelelahan yang berpotensi menimbulkan kecelakaan.