Kapolri Pimpin Pelepasan One Way Nasional Kalikangkung-Cikampek

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memimpin langsung flag off atau pelepasan One Way Nasional arus balik lebaran 2026, Selasa (24/3/2026). One way nasional arus balik akan dimulai dari Km 414 Tol Kalikangkung hingga Km 70 Tol Cikampek Utama.

Flag off atau pelepasan One Way Nasional tersebut dimulai pada pukul 14.25 WIB dipimpin oleh Kapolri, Menko PMK Pratikno, Menkes Budi Gunadi Sadikin, Menhub Dudy Purwagandhi.

Kemudian ada Asisten Utama Operasi (Astamaops) Kapolri, Komjen Mohammad Fadil Imran, Kakorlantas Irjen Pol Agus Suryonugroho, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi.

Sebelum pelepasan, Kapolri bersama Menteri Kabinet Merah Putih sempat menyapa para pemudik yang akan melakukan perjalanan menuju Jakarta.

Sebelumnya, Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri, Irjen Agus Suryonugroho menyebutkan kebijakan sistem satu arah atau one way arus balik menuju Jakarta akan dimulai pada Selasa (24/3/2026) pukul 14.00 WIB besok.

One way nasional arus balik akan dimulai dari Km 414 Tol Kalikangkung hingga Km 70 Tol Cikampek Utama.

Kendaraan yang akan kembali ke Jakarta di puncak arus balik besok diprediksi cukup tinggi. Hal itu berkaca pada tingginya kendaraan yang keluar Jakarta pada puncak arus mudik Lebaran tahun ini.