Antisipasi Kepadatan Pasca Lebaran, Polisi Siapkan Rekayasa Lalin di Pelabuhan Tanjung Priok

JAKARTA — Pihak kepolisian telah mengambil langkah antisipasi untuk menjaga kelancaran lalu lintas di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok menjelang peningkatan aktivitas angkutan barang pasca-Idulfitri 1447 H. Langkah ini diambil bersama berbagai instansi, termasuk pemerintah kota hingga pemangku kepentingan dari sektor terkait.

Langkah tersebut dibahas dalam rapat koordinasi lintas sektoral yang digelar pada Kamis (26/3/2026) di Ruang VVIP Terminal Penumpang Nusantara Pura. Rapat ini menjadi forum strategis untuk memetakan potensi kepadatan kendaraan, khususnya truk sumbu tiga, seiring berakhirnya masa pembatasan operasional angkutan barang.

Sejumlah instansi turut hadir dalam kegiatan tersebut, di antaranya unsur Pemerintah Kota Jakarta Utara, otoritas pelabuhan, operator pelabuhan, kepolisian, serta para pemangku kepentingan di sektor logistik dan transportasi. Kolaborasi ini bertujuan memastikan aktivitas distribusi tetap berjalan optimal dengan pengelolaan lalu lintas yang terukur.

Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Komarudin, menyampaikan bahwa peningkatan aktivitas di kawasan pelabuhan merupakan hal yang telah diantisipasi melalui berbagai skenario pengaturan lalu lintas.