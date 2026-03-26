Arus Balik di Pelabuhan Bakauheni, Volume Kendaraan Diprediksi Melonjak Malam Ini

LAMPUNG - Menjelang puncak arus balik Lebaran 2026 gelombang kedua yang jatuh pada 28 - 29 Maret 2026, lonjakan volume kendaraan di Pelabuhan Bakauheni Lampung masih terus terjadi. Salah satunya diprediksi akan terjadi pada Kamis, 26 Maret 2026 malam.

Hal itu diungkapkan langsung oleh Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry, Heru Widodo dalam konferensi pers di Terminal Eksekutif Pelabuhan Bakauheni Lampung, Kamis (26/3/2026).

“Prediksi kami akan terjadi beberapa kali gelombang lonjakan penumpang atau pemudik yang kemungkinan akan terjadi malam nanti kemudian tanggal 28 dan tanggal 29,” ungkap Heru.

Ia mengatakan, prediksi tersebut dilihat dari beberapa data yang tercatat oleh pihak ASDP. Seperti masih adanya 121.623 unit atau sebesar 51 persen kendaraan yang belum kembali ke Pulau Jawa pada masa arus balik dan data reservasi kendaraan yang tercatat pada hari ini.

“Kita lihat dari jumlah reservasi, jadi yang reservasi ini belum semuanya mereka melakukan check in ataupun mereka belum boarding,” ucap dia.