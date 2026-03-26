HOME NEWS NASIONAL

Cegah Arus Balik Macet, Kakorlantas Putar Balik Truk Sumbu Tiga di Tol Pejagan

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Kamis, 26 Maret 2026 |20:29 WIB
JAKARTA - Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Agus Suryonugroho menindak tegas kendaraan sumbu tiga yang masih nekat melintas di jalan tol. Hal itu guna mencegah kemacetan saat arus balik Lebaran 2026. 

Agus tidak segan menghentikan hingga memutarbalikkan kendaraan angkutan barang sumbu tiga atau lebih yang kedapatan masih nekat melintas di wilayah Tol Pejagan, Kamis (26/3/2026). 

Langkah itu diambil menindaklanjuti Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang pembatasan operasional angkutan barang selama masa angkutan Lebaran guna menjamin kenyamanan para pemudik. 

Polri mengimbau para pengusaha logistik untuk mematuhi aturan tersebut demi menjaga kelancaran arus balik. Penindakan terhadap pelanggaran juga telah dilakukan di lapangan.

"Untuk mengurai kepadatan arus mudik dan balik, pembatasan operasional kendaraan sumbu tiga juga diberlakukan," kata Agus, dalam keterangannya, Kamis (26/3/2026).

