Arus Balik di Lingkar Gentong, 61 Ribu Kendaraan Tinggalkan Tasikmalaya

Rohman Wibowo , Jurnalis-Kamis, 26 Maret 2026 |19:35 WIB
Arus Balik di Lingkar Gentong, 61 Ribu Kendaraan Tinggalkan Tasikmalaya
Arus Balik di Lingkar Gentong, 61 Ribu Kendaraan Tinggalkan Tasikmalaya (Rohman Wibowo)
TASIKMALAYA - Volume kendaraan yang melintasi Lingkar Gentong mengarah keluar Tasikmalaya terus menurun memasuki H+5 Lebaran saat arus balik, Kamis (26/3/2026). Namun, jika ditotal, arus balik kendaraan mencapai 61.522 unit sejak H+1 hingga H+5 sore hari ini, baik kendaraan roda dua, roda empat dan bus. 

Dari catatan Dinas Perhubungan Kabupaten Tasikmalaya, kendaraan roda dua mendominasi dinamika lalu lintas di Lingkar Gentong yang hendak keluar Tasikmalaya. Jam-jam arus balik tercatat padat kendaraan pada siang, sore hingga malam hari. 

Kasat Lantas Polres Tasikmalaya Kota AKP Riki Kustiawan, mengatakan penyusutan volume kendaraan mulai terjadi pada H+4 dan H+5. Pada hari sebelumnya, arus balik kendaraan mudik tembus sampai 3.000 kendaraan per jam. Hal ini tak terlepas dari berakhirnya puncak arus balik Lebaran yang berlangsung sejak H+2 hingga H+3.

"Untuk di jalur arteri selatan ini, arus lalu lintas pada hari ini masih relatif normal lancar. Tidak ada antrean dan tidak ada pengularan untuk kendaraan-kendaraan yang mogok. Berarti sangat menurun drastis," kata Riki saat ditemui di Letter U Lingkar Gentong, Kamis (26/3/2026).

Namun, volume kendaraan atau arus balik diprediksi melonjak antara H+7 (28 Maret) dan H+8 (29 Maret). Sehingga pada tanggal tersebut diprediksi kepolisian setempat sebagai puncak arus gelombang kedua.

"Pantauan arus lalu lintas mungkin nanti di hari Sabtu dan Minggu kemungkinan ada puncak arus balik karena hari Senin sudah mulai kegiatan belajar-mengajar untuk anak sekolah dan mahasiswa sudah masuk," ujar dia.

 

