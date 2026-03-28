22 Persen Pemudik Belum Kembali, Korlantas Siapkan One Way Bertahap

JAKARTA – Korps Lalu Lintas Polri (Korlantas) mencatat masih ada sekitar 22 persen pemudik yang belum kembali ke Jakarta hingga Sabtu (28/3/2026).

"Dari kalkulasi traffic counting, sampai saat ini kurang lebih sekitar 22 persen," kata Kakorlantas Polri, Irjen Agus Suryonugroho, kepada wartawan.

Agus mengungkapkan, sisa pemudik tersebut diperkirakan akan kembali secara bertahap pada Sabtu dan Minggu, 29 Maret 2026.

Karena itu, pihaknya telah menyiapkan skema rekayasa lalu lintas berupa one way lokal hingga nasional untuk menghadapi puncak arus balik Lebaran periode kedua.