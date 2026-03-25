Arus Balik H+4 Lebaran 2026, Stasiun Pasar Senen Terpantau Lengang

JAKARTA – Suasana di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, saat arus balik Lebaran 2026, Rabu (25/3/2026), terlihat cukup lengang. Tidak ada antrean di area kedatangan maupun keberangkatan penumpang pada H+4 Lebaran.

Berdasarkan pantauan iNews Media Group pukul 09.50 WIB, aktivitas di Stasiun Pasar Senen sudah berangsur normal, tidak seperti beberapa hari sebelumnya. Hal itu membuat para penumpang lebih rileks tanpa terburu-buru.

Rasa lelah tampak menyelimuti raut wajah para penumpang kereta api setelah menempuh perjalanan panjang dari kampung halaman. Mereka turut membawa buah tangan yang disimpan dalam kardus.

Para porter menawarkan jasa angkut barang kepada penumpang. Sebagian penumpang memilih menggunakan jasa tersebut, sementara yang lain tetap membawa barang bawaannya sendiri.

“Silakan jasa porternya,” ucap salah satu porter di Stasiun Pasar Senen.

Berdasarkan data dari PT KAI, Stasiun Pasar Senen menerima jumlah penumpang arus balik tertinggi hari ini dibandingkan stasiun lainnya, yakni sebanyak 18.239 penumpang.