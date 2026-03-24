Catat! Jemput Penumpang Arus Balik di Stasiun Pasar Senen Jangan Bawa Mobil

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Selasa, 24 Maret 2026 |16:50 WIB
Stasiun Pasar Senen/Okezone
JAKARTA - KAI Daop 1 Jakarta meminta kepada penjemput penumpang arus balik lebaran, untuk tidak membawa kendaraan roda empat ke Stasiun Pasar Senen. Pasalnya, kapasitas parkir di area stasiun cukup terbatas.

"Kami mengimbau kepada masyarakat atau penjemput di Stasiun Pasar Senen untuk tidak membawa kendaraan roda empat," kata Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta, Franoto Wibowo saat ditemui Okezone, di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, Selasa (24/3/2026).

Franoto menyarankan warga yang baru kembali mudik untuk menggunakan transportasi umum ketika tiba di stasiun Pasar Senen. Karena telah tersedia layanan TransJakarta, KRL Commuter Line.

"Bisa menggunakan alternatif integrasi antar moda ya bisa di Pasar Senen ini juga ada Bus TransJakarta, ada juga kita ada kereta KRL, ada juga taksi konvensional ataupun online," ucapnya.

Adapun pada arus balik mudik lebaran 2026, Franoto menyebut stasiun yang dikelola Daop 1 Jakarta kedatangan 52.900 penumpang. Sementara penumpang yang berangkat dari Daop 1 Jakarta berjumlah 41.000 orang.

Franoto menuturkan, kedatangan penumpang di stasiun wilayah Daop 1 Jakarta paling banyak turun di Stasiun Pasar Senen dengan jumlah 18.458 penumpang, diikuti Stasiun Gambir 16.610.

 

