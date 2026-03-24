HOME NEWS NUSANTARA

Pak Polisi Ini Kelelahan Urai Macet Arus Balik hingga Duduk di Pinggir Jalan

Rohman Wibowo , Jurnalis-Selasa, 24 Maret 2026 |15:52 WIB
TASIKMALAYA – Kemacetan panjang terlihat di jalan perbatasan antara Garut dan Kabupaten Tasikmalaya pada momen arus balik lebaran 2026. Seorang polisi pun kelelahan mengatur arus lalu lintas.

Salah satunya, Kasat Lantas Polres Tasikmalaya Kota, Riki yang tak kuasa menahan lelah saat mengurai kemacetan yang mengular puluhan kilometer dari Simpang Sukamantri hingga arah Garut.  Kendaraan pemudik mulai dari roda dua, roda empat dan bus tak henti-henti keluar perbatasan menuju kediamannya masing-masing di tanah rantau.

Saat kemacetan mengular barang sebentar, Riki mengambil inisiatif memblokade arus kendaraan yang masuk dari arah Garut ke Tasik. Sekira 30 menit, dia berdiri seorang menarik laju kendaraan keluar dari Tasik. Motor patrolinya berdiri di depan bus--sebagai tanda blokade.

