Pemudik Apresiasi Polri Rekayasa Lalin saat Arus Balik Lebaran

JAKARTA - Kelancaran arus balik Lebaran 2026 dirasakan pemudik yang melakukan perjalanan menuju wilayah Jabodetabek. Penerapan rekayasa lalu lintas berupa sistem one way serta kehadiran petugas kepolisian di lapangan dinilai efektif dalam menjaga kelancaran perjalanan.

Salah satunya dirasakan oleh Rosi, pemudik asal Semarang yang menuju Cikupa. Ia mengaku sejak keberangkatan hingga perjalanan pulang, kondisi lalu lintas terpantau lancar tanpa hambatan berarti.

“Kebetulan saya dari pergi sampai pulang kena one way, waktu itu saya berangkat hari jumat H-1 sebelum lebaran itu juga lancar banget dari rumah tanpa hambatan dan inipun pulang dari Semarang sampai sini lancar banget,” ujar Rosi kepada awak media, Senin (30/3/2026).

Dia juga menyoroti peran aktif anggota kepolisian yang berjaga di sejumlah titik selama perjalanan, hal ini dinilai sangat membantu dalam memastikan kelancaran program rekayasa lalu lintas.

“Di beberapa titik anggota kepolisian disana, membantu banget membantu memantau bahwa program itu berjalan dengan baik,” ujar Rosi.

Rosi juga membandingkan pengalaman mudik tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana ia pernah mengalami kepadatan saat melintasi wilayah Jawa Tengah. Namun, tahun ini justru memberikan pengalaman perjalanan yang lebih nyaman dan memuaskan.

“Tahun sebelumnya saya juga kena lancar-lancar saja dan menurut saya yang kali ini lebih berkesan karena saya beberapa tahun lalu pernah juga ke daerah Jawa Tengah itu sempat kena kepadatan dan tahun ini cukup berkesan memuaskan perjalannnya juga tanpa lelah,” ucap Rosi.

Sebagai penutup, Rosi menyampaikan apresiasi kepada pemerintah dan jajaran kepolisian atas kerja keras dalam mengatur arus mudik dan balik Lebaran tahun ini.

“Saya ucapkan terima kasih pak Presiden yang memperlancar arus mudik dan balik dan kepada Polri juga terima kasih atas kerja sama yang sangat keras untuk membantu berjalannya proses ini,” tutur Rosi.