H+2 Lebaran, Pemudik Masih Membeludak di Stasiun Pasar Senen

JAKARTA - Pemudik masih membeludak pada H+2 Lebaran, Senin (23/3/2026). Hal ini tergambar dari suasana area keberangkatan yang dipadati calon penumpang.

Dari pantauan Okezone, para penumpang tampak berdiri mengantre karena kereta yang akan ditumpangi segera tiba. Mereka terlihat memegang tiket dan identitasnya di tangan untuk memudahkan proses pemeriksaan oleh petugas.

Di area tersebut juga tampak sejumlah penumpang yang menunggu sambil duduk di lantai karena kereta yang akan mereka tumpangi belum tiba.

Kepadatan di area keberangkatan juga terlihat dari lalu lalang penumpang yang membawa berbagai barang bawaan. Sebagian calon penumpang turut mengamankan jasa porter untuk membantu mengangkut barang bawaan mereka.

Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta, Franoto Wibowo mengatakan, sebanyak 44 ribu orang berangkat dari stasiun kereta api yang dikelola Daop 1 Jakarta pada Senin (23/3).