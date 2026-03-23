Arus Mudik Belum Surut, 44 Ribu Penumpang KA Berangkat dari Jakarta

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Senin, 23 Maret 2026 |13:43 WIB
JAKARTA - Arus mudik Lebaran setelah Hari Raya IdulFitri 1447 H masih menunjukkan angka yang cukup tinggi. Sebanyak 44 ribu orang berangkat dari stasiun kereta api yang dikelola Daop 1 Jakarta pada Senin (23/3/2026).

"Untuk keberangkatan juga masih cukup tinggi ya, hari ini tanggal 23 hampir 44 ribu penumpang berangkat ke berbagai kota," kata Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta, Franoto Wibowo di stasiun Pasar Senen, Senin (23/3).

Meski keberangkatan masih tinggi, jumlah penumpang yang tiba di wilayah Daop 1 Jakarta tercatat lebih besar. Pada hari ini, sebanyak 51 ribu penumpang tiba di sejumlah stasiun Daop 1 Jakarta. 

"Khusus hari ini sama besok itu merupakan angka yang tertinggi ya. Jadi hari ini tanggal 23 lebih dari 51 ribu penumpang yang balik ke Jakarta," ucap dia. 

Ia menyebut, mulai hari ini sampai 29 Maret 2026, sekitar 50 ribu penumpang per hari akan tiba di stasiun wilayah Daop 1 Jakarta. Pada periode selanjutnya sampai 1 April 2026 kedatangan penumpang akan menurun.

"Rata-rata 50 ribu ya. Nanti ada sedikit penurunan di tanggal 30, 31, dan tanggal 1 April," ucapnya.

Ia menegaskan, pihaknya telah menetapkan masa angkutan Lebaran mulai 11 Maret hingga 1 April 2026. Selama periode tersebut, sebanyak 20 perjalanan kereta api tambahan tetap akan dioperasikan.
 

(Erha Aprili Ramadhoni)

